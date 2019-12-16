2019-12-16T13:10:28+03:00
Звезды

Курянам показали "Таинственный мир природы"

В рамках проекта "Кино в театре" зрители увидели фильм «Миа и белый лев» [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Перед сеансом дети тренировались в эко-творчествеПеред сеансом дети тренировались в эко-творчествеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В воскресенье, 15 декабря, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона прошел показ семейной приключенческой драмы совместного производства Франции, Германии и ЮАР «Миа и белый лев». Также за полчаса до киносеанса, в 12.30, в фойе драмтеатра началось тематическое мероприятие «Таинственный мир природы».

Интересные мастер-классы прошли в фойе театра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Интересные мастер-классы прошли в фойе театраФото: Светлана ВОЛКОВА

Перед сеансом прошли интересные мастер-классы педагогов Дворца пионеров и школьников Курска. Также у маленьких гостей была возможность поиграть в настольные игры от добрых друзей проекта - магазина «46 котов». А веселый аниматор подарил им массу положительных эмоций и праздничное предновогоднее настроение. А свою тематическую книжную выставку по сложившейся традиции представила Курская областная научная библиотека имени Асеева.

Картина «Миа и белый лев» во многих странах стала лидером проката, одну из ролей в ней исполнила звезда французского кино — Мелани Лоран. Это удивительная история дружбы между львенком Чарли и девочкой Мией, снятая в Африке и похожая на увлекательное сафари. Львы — удивительно социальные животные, после того, как они принимают человека в прайд, больше не представляют для него опасность как хищники. Целью проекта стала защита африканских львов от охотников-туристов, убивающих животных ради забавы. Сейчас проведение коммерческих охот с живыми мишенями — процветающая отрасль туристического бизнеса, приносящая доход в бюджеты многих стран Африки.

Проект собирает все больше любителей семейного досуга Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект собирает все больше любителей семейного досугаФото: Светлана ВОЛКОВА

В фильме использована уникальная техника съемок: производство картины заняло долгих три года, девочка и маленький львенок взрослеют в реальном времени, прямо на глазах у зрителей. Дикую природу снимали с помощью квадрокоптера — в ленту вошли кадры с жирафами, бегущими страусами, буйволами у водопоя.

Информационный партнер проекта - "Комсомольская правда-Курск".

"Кино в театре" 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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