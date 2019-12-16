2019-12-16T12:03:37+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть сбили пешехода

ДТП произошло на трассе М2 «Крым»
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП пешеход скончался на местеВ результате ДТП пешеход скончался на местеФото: Из архива "КП"
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13 декабря примерно в 17:15 33-летний водитель автомобиля «Рено Меган» двигался по автодороге М2 «Крым» со стороны Белгорода в сторону Москвы. На 525 километре трассы он сбил 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне видимости пешеходного перехода.

От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса «Лексуса», за рулем которого находился 55-летний водитель. В результате ДТП пешеход скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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