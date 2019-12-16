2019-12-16T11:58:38+03:00
Происшествия

В Курске под колеса иномарки попал подросток

Пенсионер на "Хендай" устроил ДТП на пешеходном переходе
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе ежедневно происходят ДТП с пострадавшимиВ регионе ежедневно происходят ДТП с пострадавшимиФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 15 декабря примерно в пять часов вечера. 65-летний водитель на автомобиле «Хендай» ехал по улице Пучковка со стороны 50 Лет Октября в направлении улицы Кавказская Курска. В пути напротив дома № 48 по улице Пучковка он сбил 17-летнего парня.

- Подросток переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ГИБДД региона.

В результате ДТП парень с ранениями госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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