Куряне получат пособия по уходу за ребенком с опозданием

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-16T11:51:25+03:00

Техсбой в реализации проекта произошел в регионе впервые Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ сообщает, что в рамках реализации проекта «Прямые выплаты» произошел технический сбой, что привело к задержке выплаты пособий.

- Усугубил ситуацию факт, что 14 и 15 декабря пришлись на выходные дни, когда перечисление средств банками невозможно. Тем не менее, значительная часть пособий поступила на счета получателей 13 декабря, остальные получат деньги сегодня, 16 декабря, - сообщили в ФСС региона. - В Курском региональном отделении проанализировали данную ситуацию, сделали выводы. В дальнейшем постараемся исключить подобные инциденты.

В ФСС также отметили, что существующая система прямых выплат полностью исключает незаконные манипуляции со средствами.

Курское региональное отделение еще раз приносит получателям пособий свои извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU