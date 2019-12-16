Куряне получат пособия по уходу за ребенком с опозданием
Курское региональное отделение Фонда социального страхования РФ сообщает, что в рамках реализации проекта «Прямые выплаты» произошел технический сбой, что привело к задержке выплаты пособий.
- Усугубил ситуацию факт, что 14 и 15 декабря пришлись на выходные дни, когда перечисление средств банками невозможно. Тем не менее, значительная часть пособий поступила на счета получателей 13 декабря, остальные получат деньги сегодня, 16 декабря, - сообщили в ФСС региона. - В Курском региональном отделении проанализировали данную ситуацию, сделали выводы. В дальнейшем постараемся исключить подобные инциденты.
В ФСС также отметили, что существующая система прямых выплат полностью исключает незаконные манипуляции со средствами.
Курское региональное отделение еще раз приносит получателям пособий свои извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU