Курская рапиристка Инна Дериглазова принесла победу российской команде

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-16T11:03:25+03:00

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Инна Дериглазова переломила ход боя за командное «золото» Кубка мира по фехтованию. В финале сошлись сборные Италии и России. К решающему бою наша команда серьезно проигрывала. Однако Инна выиграла заключительный поединок со счетом 14:2 и принесла победу России – 42:41.

На прошлой неделе в Московском театре мюзикла состоялась торжественная церемония вручения наград Национальной спортивной премии. Основной стала номинация «Гордость России»: в ней определяют лучшего спортсмена и лучшего тренера страны по итогам года.

Именно Инна Дериглазова, олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по фехтованию стала лучшей спортсменкой. В номинации «Спортивный Парнас» лучшим журналистом 2019 года стал курский журналист, знаток истории футбола, редактор спортивной газеты «Арена» Игорь Василиади.

ИСТОЧНИК KP.RU