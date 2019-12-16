2019-12-16T10:18:15+03:00
Общество

Курскому Центру «Поиск» исполнилось 30 лет

За это время найдены останки более 13 тысяч советских солдат и мирных жителей
Яна ШЕЛЕСТ
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С 2008 года поисковики проводят областную экспедицию «Звезды на обелисках»С 2008 года поисковики проводят областную экспедицию «Звезды на обелисках»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 декабря Курской областной патриотической общественной организации Центр «Поиск» исполнилось 30 лет. За это время в городах и районах Курской области было создано 27 поисковых отрядов, в которые вошли школьники, студенты и работающая молодежь.

Ребята изучают малоизвестные события Великой Отечественной войны, занимаются розыском и захоронением останков погибших воинов, работой с ветеранами, ухаживают за воинскими захоронениями. За 30 лет поисковики нашли останки более 13 тысяч советских солдат и мирных жителей, установили 1200 имен павших, в том числе пропавших без вести.

Центр «Поиск» принял участие в создании областной Книги Памяти. С 2011 года было подготовлено и издано шесть частей 17-го тома курской областной Книги Памяти, в который впервые вошли имена почти 64 тысяч человек, захороненных на территории Курской области, уточнены данные о местах захоронения воинов-курян; подготовлен и издан справочник «Золотые звезды курян».

С 2008 года курские поисковики проводят областную экспедицию «Звезды на обелисках» по уходу за памятниками погибшим в годы Великой Отечественной войны, их ремонту. За это время на 25 памятниках в 13 районах установлено 148 гранитных плит и два памятных знака с именами 3492 советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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