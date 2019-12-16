2019-12-16T10:17:47+03:00
Общество

Курян приглашают на благотворительную ярмарку

Собранные средства пойдут на помощь сиротам
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Здесь будут представлены товары hand madeЗдесь будут представлены товары hand madeФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

24 декабря с 11:00 до 16:00 в ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94) пройдет традиционная новогодняя благотворительная ярмарка «Время чудес».

Цель проведения ярмарки – сбор средств для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, отмечают организаторы.

В программе - продажа hand made вещей (новогодних украшений, игрушек, сувениров и т.п.), домашней выпечки, а также новогодняя фотозона и выступления творческих коллективов университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
В центре Курска в многоэтажках отключат горячую воду
Под Курском в огне погиб мужчина
В Курске прошел «Вечер Румынии»
Больного туберкулезом курянина отправили на лечение
В Курске демонтируют незаконно установленные рекламные щиты
Курских пенсионеров навещают липовые соцработники
Курские умельцы представили выставку-продажу изделий hand made
Житель Курска украл две камеры видеонаблюдения
В Курской области осудили пьяного курянина, напавшего на двух женщин
Курян просят сообщать о неработающих светильниках в комитет ЖКХ
Курянам показали "Таинственный мир природы"
В Курской области задержали 25 пьяных водителей
Под Курском насмерть сбили пешехода
В Курске под колеса иномарки попал подросток
Куряне получат пособия по уходу за ребенком с опозданием
Курская рапиристка Инна Дериглазова принесла победу российской команде
Курскому Центру «Поиск» исполнилось 30 лет
Курян приглашают на благотворительную ярмарку
C 20 декабря в Курске откроются елочные базары
В Курске сгорел автомобиль
В Курске в реке Тускарь нашли тело пропавшего мужчины
В историческом центре Курска запретят строить дома выше девятого этажа