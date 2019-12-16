Курян приглашают на благотворительную ярмарку
Собранные средства пойдут на помощь сиротам
Здесь будут представлены товары hand madeФото: Светлана ВОЛКОВА
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24 декабря с 11:00 до 16:00 в ЮЗГУ (ул. 50 лет Октября, 94) пройдет традиционная новогодняя благотворительная ярмарка «Время чудес».
Цель проведения ярмарки – сбор средств для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, отмечают организаторы.
В программе - продажа hand made вещей (новогодних украшений, игрушек, сувениров и т.п.), домашней выпечки, а также новогодняя фотозона и выступления творческих коллективов университета.
ИСТОЧНИК KP.RU