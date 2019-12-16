C 20 декабря в Курске откроются елочные базары
В Курске начали продавать елки. Пока торговые точки организованы только на частных территориях. А официальные елочные базары заработают с 20 декабря. Земельный комитет города Курска заключает с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами соответствующие договоры.
Плюсы живых елок, конечно же, в их природной натуральности и аромате хвои. Можно купить ель, а можно сосну, это дело вкуса. Но несомненным плюсом сосны будет и то, что она простоит дольше, чем ель.
При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.
Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU