2019-12-16T09:40:34+03:00
Общество

C 20 декабря в Курске откроются елочные базары

Пока торговые точки организованы только на частных территориях
Яна ШЕЛЕСТ
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Можно купить ель, а можно сосну, это дело вкусаМожно купить ель, а можно сосну, это дело вкусаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске начали продавать елки. Пока торговые точки организованы только на частных территориях. А официальные елочные базары заработают с 20 декабря. Земельный комитет города Курска заключает с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами соответствующие договоры.

Плюсы живых елок, конечно же, в их природной натуральности и аромате хвои. Можно купить ель, а можно сосну, это дело вкуса. Но несомненным плюсом сосны будет и то, что она простоит дольше, чем ель.

При покупке новогоднего дерева следует иметь в виду, что цвет иголок у него должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Темная каемка на срезе ствола говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет.

Елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю. Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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