В Курске сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-16T09:07:55+03:00

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В 03:46 15 декабря в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль на улице Константина Воробьева в Курске.

По данным МЧС пожар удалось ликвидировать в 03:57.

В результате пожара в автомобиле «Ford» повреждены салон и моторный отсек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU