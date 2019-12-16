В Курске сгорел автомобиль
В 03:46 15 декабря в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль на улице Константина Воробьева в Курске.
По данным МЧС пожар удалось ликвидировать в 03:57.
В результате пожара в автомобиле «Ford» повреждены салон и моторный отсек.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU