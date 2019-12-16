В Курске в реке Тускарь нашли тело пропавшего мужчины

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-16T09:05:38+03:00

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15 Декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что в реке недалеко от улицы Светлой в районе Кировского моста в Курске найдено тело мужчины. На место происшествия выехали оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курска, группа специальных и водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи, сообщили в МЧС.

Спасатели достали из реки Тускарь тело погибшего, который числился пропавшим без вести с 20 ноября. Обстоятельства гибели уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU