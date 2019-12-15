В историческом центре Курска запретят строить дома выше девятого этажа

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-15T09:11:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство культуры России согласовало разработанный в администрации Курской области проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия Курск. Речь идет об улицах Ленина, Максима Горького, Володарского, Мирной, Кати Зеленко, Можаевской, Уфимцева.

Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, ранее действовал нормативный правовой акт, принятый еще в 1990 году. Он регулировал режим и границы охранных зон объектов культурного наследия, а также предельно допустимую высоту застройки. Но по прошествии длительного периода времени и выявления новых значимых зданий, документ потребовалось обновить.

Согласно проекту, ужесточено ограничение высоты застройки до 9 метров, чтобы не закрывать вид на Сергиево-Казанский кафедральный собор. Зоны на улицах Володарского, Кати Зеленко и участке Можаевской между улицами Ленина и Горького скорректированы с учетом сложившейся застройки: за основу принята уже существующая высота. Кроме того, застройщик должен заняться обустройством сквера Серафима Саровского на углу улиц Кати Зеленко и Володарского.

Администрация области уже запланировала мероприятия по установлению объединенных зон охраны объектов культурного наследия всего исторического центра Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU