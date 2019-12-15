В Курске открылся Сквер студенческих отрядов
В Курске на перекрестке улиц Ленина и Мирная открылось новое благоустроенное пространство. Как уточняют в администрации города, сквер создан по инициативе и при непосредственном участии студотрядов. В течение трех месяцев ребята сами укладывали плитку на дорожках, монтировали качели и архитектурные формы, устанавливали лавочки. Весной они еще и проведут работы по озеленению.
- Приятно видеть, что молодежь активно участвует в жизни города. Это уже не первый объект, который появился в Курске при участии студенческих отрядов. Летом мы открывали на Боевке молодежный амфитеатр, а теперь в нашем городе появилось новое место отдыха, - сказал на открытии заместитель главы города Курска Владимир Гребенкин.
ИСТОЧНИК KP.RU