2019-12-15T09:01:37+03:00
Общество

В Курске открылся Сквер студенческих отрядов

Ребята самостоятельно обустроили территорию
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/kurskpressaфото: https://vk.com/kurskpressa
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В Курске на перекрестке улиц Ленина и Мирная открылось новое благоустроенное пространство. Как уточняют в администрации города, сквер создан по инициативе и при непосредственном участии студотрядов. В течение трех месяцев ребята сами укладывали плитку на дорожках, монтировали качели и архитектурные формы, устанавливали лавочки. Весной они еще и проведут работы по озеленению.

- Приятно видеть, что молодежь активно участвует в жизни города. Это уже не первый объект, который появился в Курске при участии студенческих отрядов. Летом мы открывали на Боевке молодежный амфитеатр, а теперь в нашем городе появилось новое место отдыха, - сказал на открытии заместитель главы города Курска Владимир Гребенкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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