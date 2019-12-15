2019-12-15T08:29:54+03:00
Общество

Курянам предлагают решить, нужен ли 31 декабря выходной

Проголосовать можно на портале «Действуем вместе»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Курянам предлагают решить: нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в области, а рабочий день перенести на субботу, 28 декабря. Пост об опросе разместил на своей странице губернатор Роман Старовойт. Принять участие в голосовании можно на портале «Действуем вместе» до 15 декабря включительно. На момент публикации заметки свое мнение выразили почти пять тысяч человек, 88% которых поддержали идею.

Напомним, ранее министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря выходным невозможно. Так как это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. Однако каждый работодатель может самостоятельно сделать последний день года выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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