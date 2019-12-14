Из курского «МегаГринна» эвакуировали посетителей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-14T16:45:05+03:00

В целях безопасности со всего этажа были эвакуированы люди Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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14 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о коротком замыкании электропроводки в ТРЦ «Мегагринн» в Курске на шестом этаже в концертном зале.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что заискрились лампы без последующего горения. В целях безопасности со всего этажа были эвакуированы люди (порядка 300 человек). Возгорания нет.

Спасатели напоминают: соблюдайте правила поведения в общественных местах! При угрозе или возникновении пожара незамедлительно покиньте помещение! Не паникуйте! Строго следуйте указаниям администрации объекта и плану эвакуации! Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU