2019-12-14T16:45:05+03:00
Происшествия

Из курского «МегаГринна» эвакуировали посетителей

На шестом этаже замкнуло электропроводку
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В целях безопасности со всего этажа были эвакуированы людиВ целях безопасности со всего этажа были эвакуированы людиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

14 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о коротком замыкании электропроводки в ТРЦ «Мегагринн» в Курске на шестом этаже в концертном зале.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что заискрились лампы без последующего горения. В целях безопасности со всего этажа были эвакуированы люди (порядка 300 человек). Возгорания нет.

Спасатели напоминают: соблюдайте правила поведения в общественных местах! При угрозе или возникновении пожара незамедлительно покиньте помещение! Не паникуйте! Строго следуйте указаниям администрации объекта и плану эвакуации! Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из курского «МегаГринна» эвакуировали посетителей
Курян приглашают отметить Новый год на Театральной площади
В Курске пройдет Детская хоровая Ассамблея
На телеканале «Звезда» покажут фильм о Курской области
В Курске проверили качество майонеза
Курянку, дрифтующую на Красной площади, привлекли к административной ответственности
Курянка Ирина Константинова выступит на Всероссийском конкурсе «Новая Звезда»
Куряне пожаловались на таксистов более сорока раз
В Курске сыграют «Джаз&Рок»
Курские спасатели предупреждают о тумане с гололедом
Курянам увеличат выплаты при рождении третьего и последующего детей
Как выбрать «правильную» новогоднюю елку
В курских школах стали проводить "Уроки цифры"
В Курске украшают главную елку
Курская рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей спортсменкой года
В Курской области проходит мероприятие «Внимание, пешеход!»
В курском драмтеатре покажут семейную драму