Курян приглашают отметить Новый год на Театральной площади
Уже несколько недель Курск активно украшают к новогодним праздникам. В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади. Здесь уже установили новогоднюю елку, которую наряжали несколько дней. В ветви зеленой красавицы вплетено более 16000 светодиодных огоньков.
Праздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек. Венчает елку двухметровая звезда «Роза ветров» с золотой россыпью тысячи мерцающих огоньков.
В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади
На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков, а возле памятника Пушкину шесть светодиодных декораций и дизайнерские фотозоны. Преобразился и фасад драматического театра.
На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков
Здесь установили декоративное светодиодные часы, сверкающие снежинки и мерцающий «занавес». 22 декабря на Театральной площади начнет работу приемная Деда Мороза.
Возле памятника Пушкину разместили светодиодные декорации и дизайнерские фотозоны
В новогоднюю ночь у главной елки города будет организовано праздничное ночное шоу и концерт, где выступят лучшие курские творческие коллективы.
ИСТОЧНИК KP.RU