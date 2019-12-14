Курян приглашают отметить Новый год на Театральной площади

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-14T16:18:51+03:00

Здесь уже установили новогоднюю елку

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Уже несколько недель Курск активно украшают к новогодним праздникам. В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади. Здесь уже установили новогоднюю елку, которую наряжали несколько дней. В ветви зеленой красавицы вплетено более 16000 светодиодных огоньков.

Праздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек. Венчает елку двухметровая звезда «Роза ветров» с золотой россыпью тысячи мерцающих огоньков.

В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади

На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков, а возле памятника Пушкину шесть светодиодных декораций и дизайнерские фотозоны. Преобразился и фасад драматического театра.

На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков

Здесь установили декоративное светодиодные часы, сверкающие снежинки и мерцающий «занавес». 22 декабря на Театральной площади начнет работу приемная Деда Мороза.

Возле памятника Пушкину разместили светодиодные декорации и дизайнерские фотозоны

В новогоднюю ночь у главной елки города будет организовано праздничное ночное шоу и концерт, где выступят лучшие курские творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU