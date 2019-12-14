2019-12-14T16:18:51+03:00
Общество

Курян приглашают отметить Новый год на Театральной площади

Здесь уже установили новогоднюю елку
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Праздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирляндПраздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирляндФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Уже несколько недель Курск активно украшают к новогодним праздникам. В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади. Здесь уже установили новогоднюю елку, которую наряжали несколько дней. В ветви зеленой красавицы вплетено более 16000 светодиодных огоньков.

Праздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек. Венчает елку двухметровая звезда «Роза ветров» с золотой россыпью тысячи мерцающих огоньков.

В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади

В этом году главные торжества пройдут на Театральной площади

На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков, а возле памятника Пушкину шесть светодиодных декораций и дизайнерские фотозоны. Преобразился и фасад драматического театра.

На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков

На Театральной площади также установили 19 ярмарочных домиков

Здесь установили декоративное светодиодные часы, сверкающие снежинки и мерцающий «занавес». 22 декабря на Театральной площади начнет работу приемная Деда Мороза.

Возле памятника Пушкину разместили светодиодные декорации и дизайнерские фотозоны

Возле памятника Пушкину разместили светодиодные декорации и дизайнерские фотозоны

В новогоднюю ночь у главной елки города будет организовано праздничное ночное шоу и концерт, где выступят лучшие курские творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из курского «МегаГринна» эвакуировали посетителей
Курян приглашают отметить Новый год на Театральной площади
В Курске пройдет Детская хоровая Ассамблея
На телеканале «Звезда» покажут фильм о Курской области
В Курске проверили качество майонеза
Курянку, дрифтующую на Красной площади, привлекли к административной ответственности
Курянка Ирина Константинова выступит на Всероссийском конкурсе «Новая Звезда»
Куряне пожаловались на таксистов более сорока раз
В Курске сыграют «Джаз&Рок»
Курские спасатели предупреждают о тумане с гололедом
Курянам увеличат выплаты при рождении третьего и последующего детей
Как выбрать «правильную» новогоднюю елку
В курских школах стали проводить "Уроки цифры"
В Курске украшают главную елку
Курская рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей спортсменкой года
В Курской области проходит мероприятие «Внимание, пешеход!»
В курском драмтеатре покажут семейную драму