В Курске пройдет Детская хоровая Ассамблея
15 декабря в 11.00 в концертном зале Курской государственной областной филармонии (ул. Перекальского,1) состоится торжественное открытие XXIII детской хоровой Ассамблеи имени Георгия Свиридова.
В этом масштабном хоровом празднике в разное время принимали участие известные коллективы детских школ искусств и музыкальных школ из различных городов России и Республики Беларусь.
В этом году в хоровой Ассамблее примут участие свыше 600 человек - хоровые коллективы из Новосибирска, Тольятти, Ростова-на-Дону, Кропоткина, Брянска, Железногорска. В этом году в программе концертных выступлений хоровых коллективов прозвучат произведения Якова Дубравина и Евгения Крылатова, Георгия Свиридова.
Город Курск представят воспитанники детских школ искусств, Дворца пионеров и школьников, хоры воскресных школ Курской Епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU