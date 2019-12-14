2019-12-14T13:48:22+03:00
Звезды

В Курске пройдет Детская хоровая Ассамблея

В этом году в ней примут участие более 600 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Мероприятие пройдет в филармонииМероприятие пройдет в филармонии
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15 декабря в 11.00 в концертном зале Курской государственной областной филармонии (ул. Перекальского,1) состоится торжественное открытие XXIII детской хоровой Ассамблеи имени Георгия Свиридова.

В этом масштабном хоровом празднике в разное время принимали участие известные коллективы детских школ искусств и музыкальных школ из различных городов России и Республики Беларусь.

В этом году в хоровой Ассамблее примут участие свыше 600 человек - хоровые коллективы из Новосибирска, Тольятти, Ростова-на-Дону, Кропоткина, Брянска, Железногорска. В этом году в программе концертных выступлений хоровых коллективов прозвучат произведения Якова Дубравина и Евгения Крылатова, Георгия Свиридова.

Город Курск представят воспитанники детских школ искусств, Дворца пионеров и школьников, хоры воскресных школ Курской Епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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