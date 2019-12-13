В Курске проверили качество майонеза

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-13T17:19:22+03:00

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В преддверии новогодних праздников в одном из гипермаркетов прошел сравнительный смотр качества майонеза «Провансаль». Куряне оценили шесть образцов майонеза, изготовленных по ГОСТу, «конкурсанты» прошли также экспертизу в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

Майонез проверили на кислотность, консерванты, массовую долю жира, перекисное число, на вкусовые показатели, провели экспертизу маркировки. По результатам экспертизы майонез ТМ «Белый город» признали не соответствующим заявленным требованиям. В нем занижена массовая доля жира, а в маркировке указана недостоверная информация о продукте.

По итогам народного голосования первое место занял «Провансаль» ТМ «Ряба», второе – майонез ТМ «Махеев», третье - ТМ «Скит», четвертое - ТМ «Московский», пятое - ТМ «Ricco» и шестое - ТМ «Белый город».

Покупателям специалисты советуют обращать внимание на состав: чем он короче, тем лучше. В состав майонеза входят растительное масло – не менее 50%, горчичный и яичный порошки, уксус и разрешённые консерванты.

«По ГОСТу внешний вид и консистенция майонеза должны быть однородными, без комочков, допускаются единичные пузырьки воздуха; цвет – от белого до светло-желтого», - напомнила Елена Дедкова, преподаватель Курского института кооперации.

ИСТОЧНИК KP.RU