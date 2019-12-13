Курянку, дрифтующую на Красной площади, привлекли к административной ответственности

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-13T16:07:10+03:00

В УГИБДД УМВД по Курской области провели проверку Фото: Из архива "КП"

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В соцсетях выложили видеоролик, на котором запечатлен водитель, совершающий на Красной площади Курска управляемый занос, так называемый дрифт. При этом он нарушает правила маневрирования и не соблюдает предписанные дорожными знаками и разметкой требования.

В УГИБДД УМВД по Курской области по данному факту провели проверку. Полицейские установили, что за рулем находилась 21-летняя курянка, а видео снимал ее знакомый. Девушку привлекли к административной ответственности, провели с ней беседу и напомнили, что дорога общего пользования не является гоночной трассой для экстремального вождения.

«Осознанное нарушение правил дорожного движения с целью набрать популярность в социальных сетях может привести к человеческим жертвам», - предупреждает курян полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU