2019-12-13T16:07:10+03:00
Общество

Курянку, дрифтующую на Красной площади, привлекли к административной ответственности

Выложенный в соцсетях видеоролик заинтересовал полицию
Яна ШЕЛЕСТ
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В УГИБДД УМВД по Курской области провели проверкуВ УГИБДД УМВД по Курской области провели проверкуФото: Из архива "КП"
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В соцсетях выложили видеоролик, на котором запечатлен водитель, совершающий на Красной площади Курска управляемый занос, так называемый дрифт. При этом он нарушает правила маневрирования и не соблюдает предписанные дорожными знаками и разметкой требования.

В УГИБДД УМВД по Курской области по данному факту провели проверку. Полицейские установили, что за рулем находилась 21-летняя курянка, а видео снимал ее знакомый. Девушку привлекли к административной ответственности, провели с ней беседу и напомнили, что дорога общего пользования не является гоночной трассой для экстремального вождения.

«Осознанное нарушение правил дорожного движения с целью набрать популярность в социальных сетях может привести к человеческим жертвам», - предупреждает курян полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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