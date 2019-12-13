Курянка Ирина Константинова выступит на Всероссийском конкурсе «Новая Звезда»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-13T15:48:04+03:00

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В конкурсе примут участие все 85 субъектов РФ. Лучшие исполнители страны отстаивают свой родной регион и борются за право стать первыми. Сильнейших выберет жюри и телезрители в рамках масштабного всероссийского смс-голосования.

Конкурс «Новая звезда-2020» будет показан в эфире в три этапа: отборочные туры, два полуфинала и финал.

Конкурсанты будут исполнять всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов, которые пройдут с 2 по 4 января 2020 года, - новые премьерные песни.

Вручение призов состоится в два этапа: 4 января - награждение лучшего исполнителя по мнению жюри, 7 января – оглашение победителя и вручение ему приза лучшего исполнителя по мнению телезрителей все страны.

ИСТОЧНИК KP.RU