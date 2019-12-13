Куряне пожаловались на таксистов более сорока раз

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-13T15:06:39+03:00

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С 11 ноября по 25 ноября 2019 года Роспотребнадзор проводил горячую линию по услугам такси и каршеринга. Специалисты консультировали потребителей по всем вопросам, связанным с автоперевозками, предоставляя информацию о правах пассажира и обязанностях исполнителей услуг, а также о распространенных нарушениях в этой сфере.

От потребителей поступило поступило 42 обращения. Они касались: несвоевременной подача автомобиля; культуры обслуживания и этического поведение водителей такси; невыдачи документов, подтверждающих оплату услуги; не предоставления потребителю необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах; отсутствия информации о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси; несоответствия размера оплаты при заказе такси со стоимостью после оказанной услуги.

По всем интересующим вопросам специалисты дали консультации и разъяснения о порядке действий в конкретных ситуациях в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вопросы защиты прав потребителей при оказании услуг такси и пользования услугами каршеринга остаются на контроле Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU