В Курске сыграют «Джаз&Рок»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-12-13T14:00:19+03:00

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19 декабря в большом зале Курской областной государственной филармонии на Перекальского, 1 в 19:00 пройдет концерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана и джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.

В музыкальной программе «Джаз&Рок» примут участие артисты филармонии. Специальным гостем станет арт-директор международного фестиваля «Koktebel Jazz Party», российский саксофонист Сергей Головня.

В исполнении музыкантов прозвучат известные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU