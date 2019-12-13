2019-12-13T14:00:19+03:00
Звезды

В Курске сыграют «Джаз&Рок»

Концерт пройдет в филармонии
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске проходит немало культурных мероприятийВ Курске проходит немало культурных мероприятийФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

19 декабря в большом зале Курской областной государственной филармонии на Перекальского, 1 в 19:00 пройдет концерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана и джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.

В музыкальной программе «Джаз&Рок» примут участие артисты филармонии. Специальным гостем станет арт-директор международного фестиваля «Koktebel Jazz Party», российский саксофонист Сергей Головня.

В исполнении музыкантов прозвучат известные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24