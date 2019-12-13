В Курске сыграют «Джаз&Рок»
Концерт пройдет в филармонии
В Курске проходит немало культурных мероприятийФото: Светлана ВОЛКОВА
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19 декабря в большом зале Курской областной государственной филармонии на Перекальского, 1 в 19:00 пройдет концерт оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана и джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана.
В музыкальной программе «Джаз&Рок» примут участие артисты филармонии. Специальным гостем станет арт-директор международного фестиваля «Koktebel Jazz Party», российский саксофонист Сергей Головня.
В исполнении музыкантов прозвучат известные хиты.
ИСТОЧНИК KP.RU