Курские спасатели предупреждают о тумане с гололедом

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-13T13:15:57+03:00

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13 декабря с 21.00 и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Ночью местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем от 2 градусов мороза до 3º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU