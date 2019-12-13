Курянам увеличат выплаты при рождении третьего и последующего детей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-13T13:12:24+03:00

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Правительство РФ опубликовало перечень регионов, которым в 2020 году выделят средства на софинансирование расходных обязательств по поддержке семей в связи с рождением третьего и последующих детей.

Общий объем средств на софинансирование выплат в 2020 году по распоряжению составит 55,3 млрд рублей, в том числе 45,8 млрд рублей из федерального бюджета и 9,5 млрд рублей из бюджетов субъектов.

В перечень включены 75 субъектов, в том числе и Курская область. Как сообщили в комитете социального обеспечения, материнства и детства, наш регион получит порядка 469 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее в Курской области были приняты изменения в законы, которые позволили увеличить средства для поддержки семей с детьми. Редакцию претерпел закон «О прожиточном минимуме в Курской области»: изменен порядок расчета величины прожиточного минимума для детей, благодаря чему увеличилось ежемесячное пособие семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

Размер данной выплаты согласно внесенным изменениям в закон «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2020 год» достигнет 10 107 рублей; ранее выплата составляла 7 529 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU