Как выбрать «правильную» новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-13T12:42:27+03:00

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До Нового года осталось 18 дней, пришло время покупать зеленую красавицу. Плюсы живых елок, конечно же, в их природной натуральности и аромате хвои. Можно купить ель, а можно сосну, это дело вкуса. Но несомненным плюсом сосны будет и то, что она простоит дольше, чем ель.

Не следует покупать елку в сильный мороз. Иначе промерзшее деревце в тепле может быстро сбросить хвою. Цвет иголок должен быть ярко-зеленый, а если растереть иголки пальцами, пойдет запах хвои. Также посмотрите на срез ствола, темная каемка, говорит о том, что дерево срезано давно и скоро засохнет. И конечно, елка не должна осыпаться, если приподнять ее и постучать стволом о землю.

Перед тем как установить елку в теплой комнате, лучше подержать ее пару дней в прохладном месте, например, на балконе. А чтобы новогоднее деревце простояло долго, в ведро с водой можно добавить по одной чайной ложке лимонной кислоты и желатина. Для установки елки можно использовать и ведро с песком, его тоже необходимо периодически увлажнять.

Одно из достоинств живой ели - ее натуральность. Новый год, один из немногих праздников, когда главным атрибутом является частичка природы.

ИСТОЧНИК KP.RU