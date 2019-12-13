В курских школах стали проводить "Уроки цифры"

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-13T12:17:01+03:00

Школьникам предстоит познакомиться с работой персонального помощника, узнать о кибербезопасности, а также приоткрыть завесу тайны искусственного интеллекта Фото: Светлана ВОЛКОВА

До конца года пройдет еще три таких занятия

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В школе №28 Курска прошел открытый урок информатики по теме «Сети и облачные технологии» в рамках всероссийского проекта «Урок цифры».

- Одно из направлений национальной программы цифровой экономики - образовательная среда, подготовка кадров, для того чтобы наши люди могли работать с цифровыми технологиями, - сообщил заместитель председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Виктор Веревкин.

В ходе урока дети узнали о том, что такое сеть и облачные технологии, что было до появления интернета, как он развивался, в чем магия облаков и как надежно хранить собранные данные.

«Цифровой урок» - не просто акция. Это возможность для учителей школы получить новую информацию и адаптировать ее для своих уроков. С сентября 2019 года уже прошло два цифровых занятия, впереди еще три. Учащимся предстоит познакомиться с работой персонального помощника, узнать о кибербезопасности, а также приоткрыть завесу тайны искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU