Курская рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей спортсменкой года

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-13T11:24:56+03:00

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В Московском театре мюзикла состоялась торжественная церемония вручения наград Национальной спортивной премии. Основной стала номинация «Гордость России»: в ней определяют лучшего спортсмена и лучшего тренера страны по итогам года.

Лучшей спортсменкой стала курянка - олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова. В номинации «Спортивный Парнас» лучшим журналистом 2019 года стал курский журналист, знаток истории футбола, редактор спортивной газеты «Арена» Игорь Василиади.

Национальную спортивную премию учредило Правительство Российской Федерации в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премия включает в себя 11 номинаций. Национальная спортивная премия – яркий и запоминающийся праздник, завершающий календарный год.

ИСТОЧНИК KP.RU