2019-12-13T10:51:33+03:00
Общество

В Курской области проходит мероприятие «Внимание, пешеход!»

Число погибших сократилось на 4%
Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках мероприятия изучаются условия движения пешеходов, выявляются угрозы их безопасностиВ рамках мероприятия изучаются условия движения пешеходов, выявляются угрозы их безопасностиФото: УМВД России по Курской области.
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Курской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!». За 11 месяцев 2019 года на территории Курской области число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов возросло на 1 % (с 407 до 411), раненых увеличилось на 3,1% (с 384 до 396), число погибших сократилось на 4% (с 50 до 48). Больше всего ДТП с пешеходами происходит в Курске (53%).

При этом в 216 дорожно-транспортных происшествиях, связанных с наездами на пешеходов,15 человек погибли и 212 получили ранения различной степени тяжести. В 46% случаев указанные происшествия произошли в пределах пешеходных переходов.

Анализ происшествий с участием пешеходов показывает, что среди основных нарушений Правил дорожного движения, способствовавших их совершению – нарушение правил проезда пешеходного перехода (125 ДТП) и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода или в неустановленном месте (66 ДТП). В 23 ДТП у пешеходов не было предметов со световозвращающими элементами в темное время суток. В них 15 человек погибли и 13 получили ранения.

В рамках мероприятия изучаются условия движения пешеходов, выявляются угрозы их безопасности, связанных с недостатками содержания и обустройства улично-дорожной сети, организации дорожного движения. С водителями и пешеходами проводятся беседы. Около образовательных учреждению дежурят сотрудники ДПС. Осуществляется контроль за наличием световозвращающих элементов у пешеходов, передвигающихся в темное время суток.

В области проходят просветительские мероприятия и информационно-пропагандистские акции. Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях в детских садах и школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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