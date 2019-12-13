В курском драмтеатре покажут семейную драму

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-13T10:15:34+03:00

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В воскресенье, 15 декабря, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона состоится показ семейной приключенческой драмы совместного производства Франции, Германии и ЮАР «Миа и белый лев». Также за полчаса до киносеанса, в 12.30, в фойе драмтеатра начнется тематическое мероприятие «Таинственный мир природы».

Перед сеансом пройдут интересные мастер-классы педагогов Дворца пионеров и школьников города Курска. Также у маленьких гостей появится возможность поиграть в настольные игры от добрых друзей проекта - магазина «46 котов». А веселый аниматор подарит им массу положительных эмоций и праздничное предновогоднее настроение. Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева развернет тематическую книжную выставку.

Показ начнется в 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование билетов. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU