В Курской области организуют спецплощадки для запуска пиротехники

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-12T17:39:49+03:00

На них должны быть огнетушители и дежурные

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В Курской области полным ходом идет подготовка к Новогодним и Рождественским праздникам. Соответствующее указание направлено в адрес территориальных отделов надзорной деятельности.

В декабре МЧС проверит объекты, задействованные в проведении общероссийской новогодней елки: это традиционно железнодорожный вокзал (станция «Курск»), а также места проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей.

- На особом контроле - безопасность при проведении Губернаторской Елки (драмтеатр Курска). Также МЧС будет контролировать отправку на это мероприятие детей из районов области, - отметили в ведомстве.

Отдельное внимание - безопасному использованию пиротехнических изделий. Совместно с органами внутренних дел пройдут рейды в местах продажи пиротехники, а также на специальных площадках, предназначенных для их запуска. Местным властям рекомендовано организовать специальные места для запуска пиротехники, оборудовать их первичными средствами пожаротушения, информационными стендами и в обязательном порядке организовать на них дежурство.

Кроме того, пройдут рейды в СНТ, профилактическая работа с гражданами «группы риска». Спасатели также будут дежурить в местах массовых новогодних мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU