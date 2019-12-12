В Курске отключат свет

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-12T17:27:20+03:00

Без электричества будут жители всех округов

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Отключения пройдут в Сеймском округе с 16 по 20 декабря с 09-30 до 15-00:

Ул. Пионеров д. 6-26, 11-25, ул. Белинского д. 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Раздольный переулок 2-30, ул. Кольцевая д. 144, ул. 1-я Огородная д. 1-35, 2-44, ул. 2-я Огородная д. 1-21, 4-22,

С 9-00 до 16-00:

Ул. 3-я Цветовская д. 5-41; 4-68; ул. Городская д. 51а-71; 50-152; ул. 1-я Поселковая д. 1-19; 2-24; ул. 2-я Поселковая д. 1-19, 2-20; ул. 3-я Поселковая д. 1-21, 2-20; ул. 4-я Поселковая д. 1-11, 2-20; ул. 5-я Поселковая д. 1-9, 2-10; ул. 6-я Поселковая д. 1-39, 2-20; ул. Трубная д. 35; 10-й Степной п-к д. 5-15,4-16; 11-й Степной п-к д. 3-15,2-14.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 декабря 2019г. с 09-00 до 17-00:

ул. 1-я Фатежская д. 19-69; 26- 54; ул. 2-я Фатежская д. 3-37; 4-36; ул. 3-я Фатежская д. 1-39; 2-36; ул. Павлуновского д. 159-167; 144-158; 3-й Запольный переулок д. 1-27; 2-28; Запольная 54А; ул. Скорятина д. 181-185; 172-178; 4-й Запольный переулок д. 3-15; 8-14; ГСК ул. 1-я Фатежская.

с 16 по 19 декабря с 9-00 до 17-00:

ул. Тамчишина; ул. Уренгойская

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 декабря с 09-00 до 17-00: ул. Полевая д. 2-16; ул. Кривецкая д. 2-20, 1-19; ул. Артема д. 31-57; ул. 2-я Кожевенная д. 34-46; Ровецкая д. 2-10, 1-13; Курчатова д. 1-31, 2-32; Очаковская д. 2-14, 1-17; Минина д. 34-48; (100 человек)

с 18 по 19 декабря с 14-00 до 16-00:

ул. 2-я Агрегатная д. 2-50; ул. 1-я Весенний переулок д. 1-29,2-32; 2-я Весенний переулок д. 1-29, 2-26;

1-й Клубный переулок д. 1-17, 20-24; 5-й Агрегатный переулок д. 1-9, 2-10; 2-й Клубный переулок д. 2-8, 1-9; 3-й Агрегатный переулок д. 1-9, 2-6; 3-й Весенний переулок д. 1-15, 2-16; 4-й Агрегатный переулок д. 1-19, 2-14; ул. Клубная д. 8-25; 7-й Агрегатный переулок д. д. 1-25, 2-26; 6-й Агрегатный переулок д. 1-33, 2-26; ул. 1-я Агрегатная д. 2-36, 1-23; 2-й Агрегатный переулок д. 2-24, 1-29; 1-й Агрегатный переулок д. 2-30, 1-25; ул. Коллективная д. 2-88; 1-й Клубный проезд д. 2-14, 1-15; ул. 3-я Агрегатная д. 1-21, 2-18;

1-й Молодежный переулок д. 2-12; 2-й Молодежный переулок д. 1-11. (1000 человек)

19 декабря 2019 с 14-00 до 16-00:

Ул. 2-я Новосёловка д. 44-64; ул. Новосёловка д. 17-37, 32-64; Новосёловский переулок д. 5-39, 4-30

(250 человек)

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU