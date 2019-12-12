2019-12-12T17:25:43+03:00
Звезды

В свет выходит книга о курском мультипликаторе Борисе Дёжкине

Тираж составит 500 экземпляров
Яна ШЕЛЕСТ
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Создатели сборника студия «Союзмультфильм», Государственный центральный музей кино и Курский кинофондСоздатели сборника студия «Союзмультфильм», Государственный центральный музей кино и Курский кинофонд
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Курянин Борис Дёжкин — один из ярчайших советских аниматоров, стоявших у истоков киностудии «Союзмультфильм».

Создатели сборника «Борис Дёжкин. Страницы биографии» - студия «Союзмультфильм», Государственный центральный музей кино и Курский кинофонд. Тираж книги составит 500 экземпляров.

В издании можно будет познакомиться с протоколами художественных советов киностудии «Союзмультфильм», на которых обсуждалось производство фильмов Дёжкина, а также с графическими материалами к мультфильмам «русского Диснея» из фонда анимации Государственного центрального музея кино и личного архива вдовы режиссёра Ольги Гайдук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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