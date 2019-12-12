В Курске даст концерт Стас Пьеха

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-12T13:10:52+03:00

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Праздничный концерт Стаса Пьехи в честь 15-летнего юбилея творческой деятельности пройдет в Курске.

Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене!

Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями. Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути.

- Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас, — я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя.

И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи!

Концерт состоится 6 января в 19.00 в МегаГринн.

ИСТОЧНИК KP.RU