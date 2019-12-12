В Курск приедут Эвелина Бледанс и Сергей Никоненко

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-12T13:01:32+03:00

5 января в городе покажут спектакль "День Дурака, или Оливье в мундире"

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1 апреля — прекрасный денек для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались в опасное приключение. Что это: первоапрельская шутка, розыгрыш?

Распутать дело берется парочка азартных растяп: убойная старушка и невезучий коротышка — шеф полиции... Эх! Даже если шеф — дурак, не стоило поздравлять его с первым апреля!

Идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу и убить наповал своей логикой...

В ролях: Андрей Леонов, Владимир Долинский, Сергей Никоненко, Алексей Моисеев, Мария Болтнева, Сергей Пиоро, Эвелина Бледанс.

Спектакль "День Дурака, или Оливье в мундире" можно будет посмотреть 5 января в 19.00 в концертном зале МегаГринн.

Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU