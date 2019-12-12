В Курске консультант банка похищала деньги с карт пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-12T12:53:07+03:00

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20-летнюю консультанта одного из банков подозревают в краже денег с карт пенсионеров. Пожилые люди обращались в офис банка с просьбой поменять пароль от карты. Девушка поясняла, что пароль меняется в личном кабинете через мобильное приложение.

В связи с тем, что телефоны клиентов не поддерживали установку специальной программы, консультант предлагала осуществить вход через приложение, установленное на своем мобильнике. Потерпевшие сами сообщали свой логин и пароль для входа. Заменив необходимые данные, они получали новый пароль, благодарили девушку за оказанную услугу и покидали офис.

Сразу после этого девушка заходила в программу в своем телефоне, где сохранялись новые пароли, и переводили себе чужие деньги. С одного вклада она похитила около семи тысяч рублей. В другом случае перевела на свой счет тысячу рублей. Потерпевшие пропажу денег обнаруживали только спустя некоторое время, когда приходили к банкомату проверять баланс карты.

Сейчас полиция устанавливает других потерпевших, назначены необходимые экспертизы. Девушка нанесенный ущерб уже возместила. После окончания расследования уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража» оно будет направлено в суд. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU