В Курске водитель ВАЗа врезался в полицейский «Уазик»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-12T11:43:40+03:00

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением Фото: УМВД России по Курской области.

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11 декабря примерно в 18.20 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста» на улице Энгельса в Курске сбил 32-летнего мужчину, который находился на проезжей части в крайней левой полосе из-за неисправности своего «Опеля». Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

На место ДТП для его оформления приехал полицейский «УАЗик» с включенными проблесковыми маячками. В него неожиданно врезался 33-летний водитель ВАЗа, не имеющий прав. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

От удара служебный автомобиль врезался во впереди стоящую «Газель» под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU