2019-12-12T10:52:22+03:00
Общество

Под Курском отремонтируют дом-интернат

Здесь появятся кухня для маломобильных постояльцев, парикмахерская, комната досуга с компьютерами
Ольга ДАНИЛОВА
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Число постояльцев здесь увеличится после ремонтаЧисло постояльцев здесь увеличится после ремонтаФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках федерального проекта «Старшее поколение», а также за счет внебюджетных средств в здании Железногорского дома-интерната ветеранов труда сейчас ведутся ремонтные работы.

Интернат основан в 1985 году, и за все это время только один раз, в 2008 году, здесь был сделан косметический ремонт. В этом году по федеральной программе учреждению выделили 6,2 млн рублей. Уже капитально отремонтирован пищеблок, для столовой приобретена новая техника, заменены окна, преобразился вход в здание.

Продолжаются работы в хозяйственном корпусе, где расположена прачечная, и на втором этаже. Здесь появятся кухня для маломобильных граждан, парикмахерская, комната досуга с компьютерами. Ремонт будет завершен уже до конца года.

- Уход за пожилыми людьми должен быть индивидуальным. Необходимо учитывать, насколько пожилой гражданин мобилен, в какой медицинской помощи нуждается. Ремонтные работы здесь, а также в других интернатных учреждениях нашего региона продолжатся и в следующем году, - пообещала замгубернатора Ирина Хмелевская.

В Железногорском доме-интернате проживает 244 человека. После завершения ремонта учреждение планирует размещать не менее 300 ветеранов и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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