В краеведческом музее воссоздадут трехмерную панораму Курской битвы

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-12T08:38:26+03:00

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Значительное место в новой экспозиции краеведческого музея займет раздел, посвященный Курской битве, который будет выполнен в форме трехмерной историко-художественной панорамы.

Такие панорамы создает команда «Невский баталист». За это время молодые скульпторы и художники выполнили 15 проектов, в числе которых «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», «Москва, сорок первый. Контрнаступление», «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина», «Кенигсберг-45. Последний штурм», «Герои Брестской крепости».

Заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин и директор Курского областного краеведческого музея Ирина Лоташова обсудили с учредителем АНО «Историко-художественная творческая мастерская «Невский баталист» Дмитрием Поштаренко возможность создания в областном центре панорамы Курской битвы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на территории подобной экспозиции «Память говорит. Дорога через войну».

В настоящее время команда «Невского баталиста» ведет монтаж нового проекта для музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Дмитрий Поштаренко продемонстрировал курянам работу со скульптурами и подлинными предметами.

Он планирует приехать в Курск в январе 2020 года, чтобы на месте оценить масштаб работы и временные рамки ее исполнения. К этому моменту областной краеведческий музей определит эпизоды Курской битвы, которые должны будут отражены в панораме.

- Создание трехмерной историко-художественной панорамы – важный проект. Аналога нет ни в одном городе Центрального Черноземья. Появление подобного объекта будет способствовать повышению туристической привлекательности Курской области, - отметил заместитель губернатора Александр Чуркин.

ИСТОЧНИК KP.RU