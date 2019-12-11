2019-12-11T17:07:47+03:00
Общество

Телефон 112 в Курской области будет работать с перебоями

Вызвать экстренные службы можно по другим телефонам
Ольга ДАНИЛОВА
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Профилактические работы обещают завершить в кратчайший срокПрофилактические работы обещают завершить в кратчайший срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 12 декабря в системе «112» Курской области будут проводиться профилактические работы, связанные с порайонным ее переводом на новое программное обеспечение. По этой причине могут возникнуть проблемы со связью с диспетчерами экстренной службы. Как уточнили в комитете региональной безопасности, работы планируют завершить в кратчайшие сроки.

Если по техническим причинам не удалось дозвониться в службу «112», вызвать экстренные службы можно напрямую по трехзначным номерам с мобильного телефона: 101, 102, 103, 104. В сетях местной телефонной связи по-прежнему действуют двузначные номера: 01, 02, 03, 04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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