СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-11T16:47:58+03:00

На курорт можно будет летать теперь круглый год

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28 декабря стартуют авиарейсы из Курска в Сочи. Комфортабельные 50-кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200 будут летать на курорт круглый год два раза в неделю. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Продажа билетов по направлению Курск-Сочи уже началась. С собой можно бесплатно провести один комплект горнолыжного или сноубордического оборудования.

Расписание авиарейсов:

Сочи – Курск 28.12.2019 вылет 13:00, прилет 15:15

Курск – Сочи 28.12.2019 вылет 10:10, прилет 12:20

Сочи – Курск с 03.01.2020 по 27.03.2020 вылет 16:50, прилет 19:00

Курск – Сочи с 03.01.2020 по 27.03.2020 вылет 13:55, прилет 16:05

Сочи – Курск с 05.01.2020 по 22.03.2020 вылет 13:05, прилет 15:15

Курск – Сочи с 05.01.2020 по 22.03.2020 вылет 10:10, прилет 12:20.

Справочная информация по телефону: 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU