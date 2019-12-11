Под Курском алиментщика отправили на исправработы

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-11T16:09:30+03:00

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За неуплату алиментов несовершеннолетней дочери житель Курской области приговорен к исправительным работам.

Мужчина нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал. В результате образовался долг по алиментам на сумму почти 700 тысяч рублей.

За неуплату без уважительных причин мужчину отправили на обязательные работы сроком на 120 часов, которые он отбыл в полном объеме.

Однако долг не погасил.

Дознаватели отдела судебных приставов по Железногорскому району УФССП России по Курской области против должника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ и передали в суд.

Мужчину признали виновным по части 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и дали ему восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU