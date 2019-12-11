Курянам предлагают пройти тест по истории Отечества

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-11T15:16:20+03:00

Проверить свои знания можно будет 13 декабря

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Встретить предстоящий Год памяти и славы планируется масштабной международной образовательной акцией «Тест по истории Отечества», которая пройдет во всех регионах России и 42 зарубежных странах 13 декабря.

Организован тест по истории Отечества будет в рамках масштабного проекта «Большая история», который инициировали к Году памяти и славы Молодежный парламент при Государственной Думе и некоммерческие организации. В рамках проекта в 2020 году планируется проведение ряда массовых акций и событий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

13 декабря свои знания можно будет проверить на специально организованных площадках, которые начнут работу в 11.00 по местному времени, и на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн тестирование будет доступно в течение всего дня по московскому времени.

Традиционно региональной площадкой для проведения Теста по истории Отечества в Курской области станет Курский государственный университет. Жителей и гостей Курской области приглашают 13 декабря в 10.30 в Университетскую Точку кипения КГУ на пятом этаже нового корпуса по адресу: Курск, ул. Радищева, 29.

В университете действует пропускная система. При визите в КГУ необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Проверка знаний по истории включает 40 заданий, которые охватывают все периоды существования российского государства. В тесте будут вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания подготовлены учеными Военного университета Министерства обороны РФ.

Пройти тестирование можно будет абсолютно бесплатно на специальных площадках или онлайн на сайте кдгр.рф (весь день по московскому времени). По итогам участники смогут получить электронный сертификат с указанием результата тестирования.

Полный перечень площадок Теста опубликован на сайте кдгр.рф. Организаторы сообщают о почти 10 тысячах площадках, зарегистрированных в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU