2019-12-11T13:49:07+03:00
Общество

Курский марафон «Мир детства» собрал свыше 20 млн рублей

Средства направят на лечение тяжелобольных детей, помощь многодетным семьям
Яна ШЕЛЕСТ
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В 2020 году благотворительный марафон «Мир детства» продолжит свою работуВ 2020 году благотворительный марафон «Мир детства» продолжит свою работуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске прошло заключительное в этом году заседание оргкомитета благотворительного марафона «Мир детства». На нем рассмотрели свыше 200 заявок, из них было одобрили 60. Распределили более 1,5 млн рублей.

В 2019 году состоялось восемь заседаний оргкомитета марафона, всего собрали свыше 20 млн рублей, положительные решения приняты по 607 обращениям. На счет фонда благодаря крупным предприятиям региона и курянам за последнее время поступило свыше двух млн рублей. Эти средства направят на лечение детей с тяжелыми диагнозами, помощь многодетным семьям, на улучшение их бытовых условий.

Деньги собирают с помощью специальных ящиков в торговых центрах региона, помощь оказывают организации Курской области. Средства в фонд перечисляются и в рамках благотворительных культурных и спортивных мероприятий - марафон поддерживает такой проект, как «Курск бежит, и ты беги». В 2020 году благотворительный марафон «Мир детства» продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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