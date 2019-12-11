Курский марафон «Мир детства» собрал свыше 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-11T13:49:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске прошло заключительное в этом году заседание оргкомитета благотворительного марафона «Мир детства». На нем рассмотрели свыше 200 заявок, из них было одобрили 60. Распределили более 1,5 млн рублей.

В 2019 году состоялось восемь заседаний оргкомитета марафона, всего собрали свыше 20 млн рублей, положительные решения приняты по 607 обращениям. На счет фонда благодаря крупным предприятиям региона и курянам за последнее время поступило свыше двух млн рублей. Эти средства направят на лечение детей с тяжелыми диагнозами, помощь многодетным семьям, на улучшение их бытовых условий.

Деньги собирают с помощью специальных ящиков в торговых центрах региона, помощь оказывают организации Курской области. Средства в фонд перечисляются и в рамках благотворительных культурных и спортивных мероприятий - марафон поддерживает такой проект, как «Курск бежит, и ты беги». В 2020 году благотворительный марафон «Мир детства» продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU