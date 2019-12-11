В Курске арестовали более 300 водителей
Основная мера наказания за нарушение правил дорожного движения - штраф. В исключительных случаях водителя привлекают к административной ответственности в виде ареста на срок до 15 суток.
С начала года в Курске сотрудники ГИБДД выявили более 300 правонарушений, по которым суд вынес постановление об административном аресте. Наказания водители отбывали в спецприемнике УМВД России по городу Курску.
Сотрудники правового отделения УМВД России по г. Курску разъяснили, за какие правонарушения водителя могут привлечь к ответственности в виде административного ареста. Это:
• управление транспортным средством водителем, который лишен прав;
• управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в том числе водителем, не имеющим водительского удостоверения;
• отказ водителя, не имеющего водительского удостоверения или лишенного водительских прав, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
• оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся;
• неуплата штрафов ГИБДД, за исключением штрафов с автоматических камер.
Административный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, инвалидам I и II групп и военнослужащим.
ИСТОЧНИК KP.RU