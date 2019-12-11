Под Курском перезахоронили 67 советских солдат

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-11T12:44:56+03:00

В 2019 году в рамках «Вахты памяти» в регионе поисковики нашли останки более 200 погибших во время Великой Отечественной войны

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Мероприятие прошло в селе Бобрышево Пристенского района. Останки советских солдат были найдены во время поисковых работ, которые проходили в рамках «Вахты Памяти-2019». В экспедиции приняли участие четыре поисковых отряда: «Новое поколение», «Обелиск», «Курская земля» и «Факел».

В 2019 году в Курской области во время работы «Вахты памяти» поисковиками найдены останки более 200 советских солдат. Всего же за время работы «Вахты памяти» в регионе обнаружены останки 13 тысяч советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тысяч человек. Их имена занесены во Всероссийскую Книгу памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU