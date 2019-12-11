В Курске наградили спортсменов с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-11T12:22:34+03:00

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В Курске подвели итоги спортивного года среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году в регионе было проведено 26 спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 600 человек. Всего же курянами было завоевано 67 медалей различного достоинства.

Среди награжденных были ведущие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья: бронзовый призер чемпионата России по фехтованию на колясках (шпага) Александр Курицкий; обладательница серебряной награды чемпионата страны по легкой атлетике Юлия Бернацкая; чемпионка России по легкой атлетике, установившая рекорд страны на дистанции 100 м, Анастасия Кулаковская; серебряный призер чемпионата России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА Дмитрий Фролов; член сборной Курской области по воздушной групповой акробатике с ПОДА Александр Соклаков и многие другие.

- Ваш пример ценен и важен вдвойне. Каждый должен видеть, что спорт – это возможность раскрыть свой творческий потенциал и заявить об активной гражданской позиции, внести свой вклад в будущее страны. Спортсмен сегодня – это не только человек, который ведет здоровый образ жизни, это еще и пример – для своих сверстников и для подрастающего поколения. Ваши победы и целеустремленность дорогого стоят. Вы мотивируете, заставляете не сидеть на месте, двигаться вперед. Спасибо вам за это! – отметил замгубернатора Александр Чуркин.

ИСТОЧНИК KP.RU