В Курске под колеса авто попали два пешехода

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-11T10:35:40+03:00

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Первое ДТП произошло 10 декабря примерно в 16.45. 33-летний водитель ГАЗ 2747 ехал со стороны улицы Бойцов 9 дивизии по проспекту Хрущева в направлении проспекта Энтузиастов. Напротив дома 28 по проспекту Хрущева он сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения авто. В результате ДТП женщина-пешеход с ранениями попала в 4-ю горбольницу.

А примерно в 17.30. 57-летний водитель «Тойота Ярис», который ехал со стороны поселка Ворошнево по ПЛК в направлении улицы Крюкова, напротив дома 95/Б сбил 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пострадавший также доставлен в 4-ю горбольницу Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU