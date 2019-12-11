В центре Курска сбили девушку

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-11T10:30:32+03:00

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11 декабря примерно в 8.20 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» двигался по улице Ленина со стороны Садовой в сторону улицы Гоголя. Напротив дома № 86 он, по предварительным данным, сбил 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила ранения и была доставлена в Городскую клиническую больницу № 4. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU