В Курской области зарегистрирован первый случай гриппа

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-10T18:05:54+03:00

Прививку можно еще сделать до 20 декабря

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За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 5888 случаев заболевания ОРВИ, из которых 78,4% – среди детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога по совокупному населению на 31,1%.

Циркулируют в основном негриппозные респираторные вирусы; зарегистрирован первый случай заболевания гриппом у взрослого жителя области, не имеющего прививки от гриппа.

С начала 2019 года в регионе зарегистрировано 6118 случаев внебольничных пневмоний. В большинстве (94,3%) из них течение заболевания соответствует средней степени тяжести.

Управление Роспотребнадзора рекомендует при возникновении симптомов заболевания гриппом и ОРВИ оставаться дома, отказаться от поездок, посещения работы или занятий и обязательно обращаться за медицинской помощью. Прививку от гриппа в медицинских учреждениях региона еще можно сделать до 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU