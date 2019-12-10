2019-12-10T16:51:47+03:00
Экономика

Северный въезд в Курск открыли после капитального ремонта

Протяженность отремонтированного участка составила более 3,5 километров
Яна ШЕЛЕСТ
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объект сдали в эксплуатацию на семь месяцев раньше установленного графиком срокаобъект сдали в эксплуатацию на семь месяцев раньше установленного графиком срока
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В Курской области открыли отремонтированный участок автодороги М-2 «Крым». Протяженность участка составила 3 километра 619 метров. Дорожники усилили и расширили проезжую часть, укрепили обочины, установили около 1,1 километра барьерного ограждения, смонтировали водопропускные трубы.

Для безопасности движения установили 133 дорожных знака и семь автопавильонов, построили 3,7 километров линий электроосвещения и нанесли разметку. За счет расширения проезжей части с двух до четырех полос увеличилась пропускная способность. Интенсивность движения на этом участке превышает девять тысяч автомобилей в сутки.

Закончить ремонт участка планировалось 30 июня 2020 года. Однако важный для региона объект сдали в эксплуатацию на семь месяцев раньше установленного графиком срока.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске привели в порядок более 52 километров магистралей, усилиями федеральных коллег отремонтирован южный подход к Курску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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