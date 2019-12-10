2019-12-10T15:30:37+03:00
Общество

Курские школьники собрали лекарства для бездомных животных

Особенно отличились первоклашки МБОУ № 35 имени Константина Воробьева
Ольга ДАНИЛОВА
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Ребята с огромным удовольствием приняли участие в благотворительной акцииРебята с огромным удовольствием приняли участие в благотворительной акцииФото: СОЦСЕТИ
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Акция проходила в рамках школьной программы «Добрые дела» в МБОУ Средняя общеобразовательная школа №35 имени Константина Воробьева. В школе объявили коллективный сбор лекарств для бездомных животных Курска.

Особенно много лекарств собрали ученики 1 «А» класса МБОУ СОШ №35. Ребята и их родители всей душой откликнулись на эту замечательную акцию. В итоге было собрано большое количество лекарств для лечения бездомных животных, а также котят, щенков, кошек и собак, находящихся на передержках у волонтеров.

- Силами ребят и их родителей для бездомных животных были собраны и переданы антибиотики, физрастворы, шприцы, бинты, мази, противовирусные препараты, - рассказали волонтеры. - Хотим от всего сердца поблагодарить учеников 1 «А» класса и их родителей за этот значимый вклад и неравнодушное отношение к проблеме бездомных животных и помощи нуждающимся!

Благодарность за неравнодушное отношение к бездомным животным Фото: СОЦСЕТИ

Благодарность за неравнодушное отношение к бездомным животнымФото: СОЦСЕТИ

Отдельную благодарность хотелось бы выразить учителю Марине Николаевне Ткачук и директору МБОУ СОШ №35 Бесединой Елене Вячеславовне за чуткое отношение, воспитание в детях чувства ответственности, сострадания, доброго отношения к братьям нашим меньшим!

На этом акция не заканчивается. Подхватить это начинание могут в любой школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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